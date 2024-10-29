Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат двумя часами в день

Продажу алкоголя в Вологодской области ограничат по будням двумя часами - с 12 до 14, в выходные и некоторые праздники (в частности, в новогодние) сохранится обычный режим торговли. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

При этом по-прежнему сохранится возможность покупать алкоголь в ресторанах, барах, гостиницах в любое время. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года по решению Законодательного собрания Вологодской области.

Губернатор в своем видеообращении к жителям назвал это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений". По его словам, Вологодчина и Русский Север вымирают: за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%, отметил Филимонов.

С помощью нового законопроекта об ограничении продажи алкоголя власти региона хотят бороться с "наливайками" и алкомаркетами. "Много жалоб поступает на так называемые "наливайки", спаивающие людей в ночное время", - заявил губернатор.

Ранее Законодательное собрание Свердловской области единогласно приняло в первом чтении законопроект об ограничении в ночное время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Такие торговые точки именуют в народе "наливайками". Слабоалкогольная продукция в них реализуется якобы для употребления на месте продажи, но нередко — навынос, только без крышки на бутылке. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.