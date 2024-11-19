19 Ноября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

2024: 60 лет промышленной нефтегазодобычи в 80-летней истории Тюменской области

В 1964 году первые баржи, груженые нефтью Шаимского, Мегионского и Усть-Балыкского месторождений, ушли из тюменского региона на Омский нефтеперерабатывающий завод. Этот год стал своеобразной точкой отсчета создания промышленной базы в Тюменской области, стремительно превращающейся в нефтегазовую житницу страны.

В представлении большинства россиян понятия добыча нефти более полувека прочно ассоциируются с землей тюменской. Более полувека назад здесь началось освоение богатейших запасов черного золота Западной Сибири.

Коллаж, нефть, рубли, золото(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что бурение опорных скважин началось в 1951 году, 21 сентября 1953 года геологоразведочная скважина в Березово дала мощный газовый фонтан, 25 сентября 1959 года вблизи села Шаим (район современного Урая) был открыт нефтеносный пласт с объемом суточной добычи нефти свыше одной тонны. 25 апреля 1960 года из скважины Р-7 на Мулымьинской площади получена первая промышленная нефть (суточный дебит более 10 тонн). В июне 1960 года из скважины Р-6 Шаимской нефтеразведочной экспедиции ударил фонтан нефти с суточным дебитом 300 тонн. Было открыто первое в Сибири месторождение промышленной нефти.

Нефть(2020)|Фото: Накануне.RU

Затем были открыты Усть-Балыкское, Западно-Сургутское, Покурское, Ватинское, Мамонтовское, Салымское, Правдинское и многие другие месторождения. В 1965 году стало известно об открытии Самотлорского месторождения, которое по запасам нефти и сегодня входит в первую десятку крупнейших месторождений мира.

Нефть Самотлорского месторождения(2022)|Фото: Накануне.RU

Важнейшие открытия геологов, труд бурильщиков, все усилия первопроходцев на тюменской земле уже в 1964 году привели к началу промышленной эксплуатации нефтяных месторождений. Ударными темпами строились новые города. Развивалась геологоразведка, создавались нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. В сжатые сроки велось строительство нефте-газопроводов, автомобильных и железных дорог.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Необходимо было продумать транспортировку на перерабатывающие заводы. От пробной эксплуатации месторождений нужно было как можно быстрее переходить к промышленной: страна нуждалась в тюменских углеводородах.

(2011)|Фото:Накануне.RU

Первая партия тюменской нефти поступила на Омский завод 5 июня 1964 года в 19 часов. И с этого первого шага новой нефтяной провинции предсказывали большое будущее – добычу к 1980 году 250–300 миллионов тонн нефти.

Но тюменские нефтяники эту планку легко превысили.

Вслед за первыми месторождениями на карте Тюменской области один за другим появлялись новые точки нефтедобычи. Вслед за Самотлором в 1965 году открыли к Мамонтовское, в 1971 - Федоровское месторождение, следом крупные Ватьеганское, Восточно-Таркосалинское, Еты-Пуровское, Северо-Варьеганское, Северо-Соленинское, Тевлинско-Русскинское месторождения.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Тюменская область и сегодня является одним из важнейших кластеров нефтегазохимической отрасли России. За 60 лет сделан гигантский шаг от сложной и без преувеличения героической работы первопроходцев до создания современного комплексного углеводородного кластера, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку углеводородного сырья.

(2011)|Фото:Накануне.RU

"В очередной раз восхищаюсь силой духа и непрерывным стремлением к цели людей, покорявших Север и заложивших основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири", – отмечал неоднократно губернатор Тюменской области Александр Моор.

На сегодня в Тюменской области, включая Югру и Ямал, добывается 55% нефти и 85% газа нашей страны. Активно идут в Тюменской области и геологоразведочные работы. Так, в 2023 году бурение поисково-оценочных скважин и выполнение сейсморазведочных работ в 3D-формате, позволило достичь восполнения добычи нефти только на Уватском проекте более 200%. Формирование и рост отрасли в регионе привели к созданию Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области". Главой задачей объединения является продвижение участников рынка и создание высокотехнологичных проектов. Проект ставит своей задачей снизить доли импортного оборудования в нефтегазовой сфере на 40% уже к концу 2024 года.

"Чем отличается Тюмень от многих других регионов? Тем, что это не только нефтегазовый кластер, но и промышленный, в котором производится оборудование, развиваются предприятия, образуются новые", - отмечал на нефтегазовом форуме заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Теги: 80-летие тюменской области, месторождения, нефтегазовый кластер, александр моор


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