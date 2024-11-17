Президент Абхазии назвал акции протеста попыткой государственного переворота

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал акции протеста попыткой государственного переворота, сообщает "Апсныпресс".

Он отметил, что "ничего непоправимого еще не произошло", однако страна может потерять свою государственность. Выход из ситуации Бжания видит в проведении выборов.

"Протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут приняты соответствующие нормативные акты президентом и парламентом. Будут объявлены выборы. Президент Бжания готов сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на выборы", - говорится в сообщении.

Он призвал граждан Абхазии не принимать участия в незаконных митингах и отметил, что сложное положение страны связано с действиями людей, совершивших попытку государственного переворота.