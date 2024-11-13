"Хвойный лес": в Екатеринбурге раскрыли концепцию катка на Площади 1905 года

Глава екатеринбургского Парка Маяковского Павел Зубакин рассказал о концепции катка, который скоро появится на Площади 1905 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

О том, что в центре уральской столицы вместо традиционного новогоднего городка сделают огромный каток, стало известно в сентябре. Проектом занимается команда Парка Маяковского. Каток откроется в декабре, а ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер.

Как рассказал Зубакин, работы по обустройству катка уже начались и продолжатся до 17 декабря. Сейчас специалисты завозят материалы, ставят павильон для проката коньков и ели по периметру.

"Главная идея заключается в том, чтобы создать в сердце мегаполиса небольшую "зеленую зону" – хвойный лес, в центре которого горожане смогут кататься", - раскрыл концепцию директор парка.

Помимо собственно катка, в центре расположатся теплые туалеты, зоны отдыха, смотровая площадка, павильон с прокатом коньков и киоски с горячими напитками. Для безопасности вдоль периметра установят пункты с охраной и медиками. Также появится медиарубка, где будут собираться артисты и исполнять живую музыку.

Ориентировочно каток закроют 17 февраля, но погода может внести свои коррективы.

"Конструкции будут разбирать около двух недель, поэтому Площадь 1905 года вновь откроется к марту", - добавил Павел Зубакин.

Ранее в мэрии заявляли, что стоит задача сделать каток "самым лучшим в России". При этом сообщалось, что вход на него будет платным по определенным дням.