Стало известно, когда на Площади 1905 года в Екатеринбурге начнут заливать каток

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге начнут заливать в последних числах ноября или начале декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, часть площади со стороны улицы 8 Марта уже закрыли водонепроницаемой тканью – тарпаулином, а сверху уложили слой песка. После установки на оставшейся части площади трех больших елей (высотой 10, 12 и 15 метров) брусчатку с этой стороны закроют таким же образом.

Когда по всему периметру уложат еще один слой тарпаулина, придет очередь снежной подушки, на которой зальют ледяное поле. Планируется, что работы по заливке катка начнутся уже в конце текущей или начале следующей недели.

Ранее стала известна концепция катка на главной площади Екатеринбурга. Он начнет свою работу в декабре и будет открыт до середины февраля 2025 года. Сообщалось, что каток на Площади 1905 года будет оборудован сразу двумя смотровыми площадками.