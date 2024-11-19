Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге оборудуют смотровыми площадками

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге будет оборудован сразу двумя смотровыми площадками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Напомним, в центре уральской столицы вместо традиционного новогоднего городка делают огромный каток. Проектом занимается команда Парка Маяковского. Каток откроется в декабре, а ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер.

Ранее в мэрии заявляли, что стоит задача сделать этот каток "самым лучшим в России". Сообщалось, что вход на него будет платным по определенным дням.

Сейчас строительство катка на Площади 1905 года продолжается. Как рассказали в администрации, на территории расположатся две смотровые площадки для прогуливающихся по городу. Одна площадью около 200 квадратных метров появится по правой стороне проспекта Ленина и будет огорожена стеклом. Другая возвысится над катком по левую сторону, ближе к Дому актера. Как обещают в мэрии, с обеих откроется отличный вид на происходящее на льду.

Перед тем, как каток начнут заливать, площадку выровняют и покроют песком – чтобы не повредить брусчатку. Работы по заливке начнутся, когда в столице Урала установится стабильная минусовая температура.

Ранее стала известна концепция катка на главной площади Екатеринбурга. Планируется, что он будет открыт до 17 февраля 2025 года.