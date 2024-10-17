17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге собираются сделать "самым лучшим в России"

Глава екатеринбургского Парка Маяковского Павел Зубакин рассказал о работе катка, который будущей зимой появится на Площади 1905 года.

О том, что в центре уральской столицы вместо традиционного новогоднего ледового городка будет огромный каток, стало известно в сентябре. Проектом занимается команда Парка Маяковского. Каток займет всю площадь – почти 3,5 тысячи квадратных метров и откроется в декабре. А ледовый городок с детскими горками перенесут в Исторический сквер.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции Павел Зубакин, для команды парка проект катка является крайне необычным.

"Мы не так часто "выходим" из Парка Маяковского, чтобы что-то организовать. Здесь невероятный проект с точки зрения амбиций. Никогда еще на Площади 1905 года не было такого масштабного катка, учитывая особенности рельефа площади и в целом его месторасположение", - отметил директор парка.

По его словам, сейчас подготовка идет полным ходом.

"Мы надеемся, что в середине декабря, учитывая погодные условия, лед на Площади 1905 года будет замораживаться натуральным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать. Наша команда придумала достаточно интересную концепцию "экспорта" Парка Маяковского на площадь", - сообщил Зубакин.

Как добавил глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, "задача простая – сделать самый лучший в России каток". Он пока не стал раскрывать всех секретов, отметив, что когда придет время, обо всем расскажут на специальной пресс-конференции.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня директор Парка Маяковского пообещал вернуть табличку на памятник Сергею Кирову, которая загадочным образом исчезла после реконструкции монумента.

Теги: каток, площадь, Зубакин, Марков, парк, Екатеринбург


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