Свердловский губернатор пригрозил лишить местные молокозаводы субсидий

12 ноября на заседании Законодательного собрания Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев представил основные направления бюджетной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. После его доклада депутат заксобрания Вячеслав Вегнер поднял вопрос о нехватке средств в агропромышленном комплексе и предложил увеличить расходы на субсидирование сельскохозяйственных предприятий на 500 млн руб.

Губернатор в ответ заявил о том, что часть производителей, которые получают субсидии из областного бюджета, продают молоко в другие регионы.

"Безусловно, мы не оставим этого вопроса без внимания. У меня есть другой вопрос к аграриям. Почему так получается, что мы субсидируем молоко на литр, каждый литр, а почему-то некоторые наши производители молока вдруг продают его в другие регионы? Как так получается? Мы тут и технику покупаем, мы обновляем материальные, технические ресурсы, самое главное, субсидируем молоко", - сказал он.

Евгений Куйвашев напомнил, что не может отменять льготы выборочно, только тем, кто занимается "экспортом" продукции, но может отменить их всем сразу.

Напомним, в Свердловской области продолжает дорожать молоко. В некоторых магазинах Екатеринбурга его стоимость достигла 100 руб., тем не менее в среднем она всё же составляет 80 руб.