На социальную сферу в Свердловской области выделят 300 млрд рублей

12 ноября на заседании Законодательного собрания Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев представил основные направления бюджетной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Депутаты же приняли закон об областном бюджете области на этот период.

Более 61% всего бюджета области пойдет на социальную сферу – на ее финансирование предусмотрено 300,3 млрд руб. Из них 131 млрд пойдет на образование; 107,2 млрд на социальную политику; 62,1 млрд на здравоохранение, культуру и спорт.

Общие расходы областного бюджета в 2025 году должны составить 490,8 млрд рублей, при ожидаемых доходах 446,8 млрд.

Евгений Куйвашев также обозначил приоритетные сферы, которым при формировании бюджетной политики было уделено особое внимание.

"В прошлом году, выступая на бюджетном послании, я говорил о наших ключевых задачах, которые мы ставим перед собой — это, прежде всего, рост благополучия уральцев, поддержки социальной стабильности, интенсивного укрепления экономики и технологического суверенитета и концентрация финансовых ресурсов на создание условий для устойчивого, динамичного и сбалансированного развития региона. Эти задачи остаются приоритетами и на среднесрочных перспективах до 2027 года", - отметил губернатор.

Он подчеркнул важность поддержки семей с детьми, и мер по сбережению населения: "В 2025 году размер областного маткапитала превысит 175 тысяч рублей. На выплаты заложено более миллиарда рублей. В целом, на поддержку семьи с детьми в следующем году планируется направить почти 34 миллиона рублей".

Среди других приоритетов, представленных в проекте закона о бюджете области, находятся создание инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, а также строительство образовательных и культурных объектов

Так, на создание нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге и строительство 3 зданий учреждений культуры в малых городах Свердловской области предусмотрено 706,6 млн рублей.

Среди прочего, по словам Куйвашева, до конца года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга, а в 2025 году будет готова вторая очередь первого пускового комплекса ЕКАД протяженностью 10 км.

Кроме того, на заседании свердловского заксобрания Евгений Куйвашев пригрозил лишить местные молокозаводы субсидий, которые продают молоко в другие регионы. Он напомнил, что не может отменять льготы выборочно, только тем, кто занимается "экспортом" продукции, но может отменить их всем сразу.