Свердловские производители и переработчики молока согласились сохранять продукцию внутри региона

Производители и переработчики молока Свердловской области подписали соглашение, согласно которому первые будут отдавать приоритет местным предприятиям, а не поставлять сырье в другие регионы. В ответ молокозаводы обещают в полном объеме закупать продукцию.

Соглашение было подписано сегодня между ассоциацией "Животноводы Урала" и "Союзом перерабатывающих предприятий Свердловской области".

"Диалог строится конструктивно. Молоко, которое производители ранее реализовали в соседних регионах, уже начинает поступать на предприятия Свердловской области. Оба союза — животноводов Урала и переработчиков молока региона — достигли компромисса. Предприятия, входящие в их состав, находятся в диалоге. Между молзаводами и сельхозтоваропроизводителями активно идут предметные переговоры", — сказала министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил о возможном прекращении выплат субсидий тем производителям, которые продают молоко в другие регионы, а депутаты приняли решение о частичной приватизации "Ирбитского молочного завода". После этого руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "Килачевский" Анатолий Никифоров рассказал, что фермерские хозяйства действительно вынуждены продавать молоко в другие регионы, так как иногда переработчики отказываются покупать излишки продукции, которые остаются у поставщика.