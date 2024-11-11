Владелец "Уральской пчёлки" попросила защиты от дочки "Газпрома" у свердловского губернатора

Автор проекта и владелец эко-комплекса "Уральская пчёлка" Татьяна Каркачева обратилась за помощью губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и его заместителю Дмитрию Ионину. В своём письме она попросила разрешить ситуацию с компанией "Газпром трансгаз Екатеринбург", которая настаивает на сносе пасеки для дальнейшего строительства магистрального газопровода.

"По мнению ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", наши мобильные ульи и омшаники, не являющиеся капитальными строениями и в силу закона не попадающие в перечень объектов риска, находятся в зоне минимальных расстояний от газопровода "Свердловск – Сысерть" и должны быть снесены", - цитируют текст обращения "Вечерние ведомости".

В обращении Каркачева также сообщает, что на завтрашнем заседании суда готова предоставить результаты экспертизы, опровергающие доводы "дочки" "Газпрома" о невозможности построить газопровод рядом с пасекой. По её словам, пасека находится за пределами охранной зоны газопровода - на расстоянии 25 м, что соответствует "Правилам охраны магистральных газопроводов" от 8 сентября 2017 года №1083.

Ранее мы уже писали об этом конфликте. Тогда в надежде защитить "Уральскую пчелку" жители Сысерти создали петицию с призывом сохранить жизнь 5 млн пчёл.