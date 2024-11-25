25 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Зюганов обратился к Миллеру из-за "Уральской пчелки"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вмешался в ситуацию с уральским отделением "Газпрома" – "Газпромом трансгаз Екатеринбург" и компанией "Уральская пчелка". Об этом сообщил глава свердловских коммунистов Александр Ивачев.
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Напомним, ранее в Сысерти создали петицию в защиту "Уральской пчелки", которую пытается прикрыть "дочка" "Газпрома". Автор проекта и владелец эко-комплекса Татьяна Каркачева обращалась за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Она просила разрешить ситуацию с компанией "Газпром трансгаз Екатеринбург", которая настаивает на сносе пасеки для дальнейшего строительства магистрального газопровода.

Как рассказал Александр Ивачев на своей странице в соцсети, Геннадий Зюганов направил обращение к главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Лидер российских коммунистов призвал к заключению мирного соглашения для спасения предприятия "Уральская пчелка". Зюганов рассказал Миллеру о важности пчел для экосистемы и отметил, что проект "Уральская пчелка" поддержало правительство Свердловской области, он важен для туризма и бизнеса.

"Существование 70 ульев с 5 млн пчел не только способствует производству качественного меда, но и играет важную роль в опылении растений. […] Уверен, что учитывающее интересы пчеловодов решение станет проявлением социальной ответственности Вашей компании, уважения к малому бизнесу, а также понимания проблем экологии", - говорится в письме Зюганова.

О реакции Миллера на обращение главы КПРФ пока неизвестно.

Теги: Уральская пчелка, Миллер, Зюганов, обращение


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