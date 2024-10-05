Противники размещения свалки под Сысертью дошли до администрации президента

Противники размещения свалки под Сысертью привлекают к проблеме внимание федеральных ведомств. Ее представители побывали в Москве и обратились в различные инстанции.

Они посетили администрацию президента, передали обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет, а также центральную приемную партии "Единая Россия", сообщают члены инициативной группы.

Ранее дума Сысертского городского округа отказала в проведении референдума по вопросу реализации проекта мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг". Более того, депутаты закрыли заседание от местных жителей, которые пришли выразить свою позицию по этому поводу. Когда уральцы заявили о нарушении их прав и стали прямо в зале записывать обращение к президенту, в гордуму вызвали полицию, пожаловавшись на якобы "ворвавшуюся в здание толпу".

Стоимость крупнейшего в УрФО мусорного проекта оценивается в 25 млрд руб. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку. Затем дело дошло до угроз населению со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А совсем недавно и глава Екатеринбурга успел напугать уральцев повышением тарифов в случае переноса объекта на другое место.