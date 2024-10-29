Мэр Черкасс отлучен от Церкви за захват кафедрального собора

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, возглавив бандитский захват Архангело-Михайловского собора, отлучил себя от Церкви.

"Как архиерей Черкасщины я констатирую: Вы отлучены от Церкви. Это большая трагедия... Все увидели настоящее лицо сегодняшней власти Черкасс. Надеюсь, Вы проживете долгую жизнь, и у Вас еще будет возможность исправить те трагические ошибки, которые Вы сделали", - сказал правящий архиерей.

На прошлой неделе Бондаренко призвал захватить главный собор города, что и было сделано руками боевиков. Сам он стал председателем приходского совета Михайловского собора. Он объявил, что дал поручение оформить документы, чтобы собор был переведен в коммунальную собственность.

После захвата храма раскольники провели там свое мероприятие, для чего в городе везде отменили свои "службы" и перенесли их в собор. Но даже в этих условиях пришли всего около 100 человек. Как сказано в Писании, "блажен муж, не идущий на собрание нечестивых" (Пс. 1:1).



