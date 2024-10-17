Раскольники захватили Михайловский собор в Черкассах

Украинские раскольники и нацисты захватили Михайловский кафедральный собор в Черкассах.

Ночью на храм напали около 100 человек, который удалось отбить верующим. Утром нацисты призвали собираться для нового штурма. Днем он возобновился, и нацисты снова захватили храм. Рейдерский захват, видимо, был прямо санкционирован региональной властью. Мэр города Анатолий Бондаренко призвал "высказать свое мнение относительно существования московской церкви в нашем городе". А губернатор области Игорь Табурец заявил, что курс на захват храмов будет продолжен, так как "курс на духовную независимость Украины неизменен".

Захватом руководил ушедший в раскол бывший священник Назарий Засанский.

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий заявил, что верующие сделали все, что могли, чтобы не допустить захвата храма, и призвал прихожан и священников молиться. Полиция, как обычно, бездействовала.

Архангело-Михайловский собор в Черкассах является самым большим храмом на Украине.