Свердловские депутаты признают утратившим силу закон о поддержке обманутых дольщиков

Закон о поддержке обманутых дольщиков в Свердловской области будет признан утратившим силу. Об этом Накануне.RU сообщили в Законодательном собрании региона.

Как пояснил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, на Среднем Урале функции по формированию и ведению реестра нуждающихся в поддержке обманутых дольщиков были закреплены за департаментом государственного жилищного и строительного надзора. В августе 2017 года была создана координационная межведомственная комиссия для координации исполнения регионального плана-графика проблемных объектов.

"С момента принятия закона о поддержке обманутых дольщиков в июне 2011 года, в реестр нуждающихся в поддержке было включено 893 человека. По информации областного министерства строительства и развития инфраструктуры, на сегодняшний день из реестра исключены сведения обо всех гражданах в связи с оказанием необходимой поддержки. С января 2024 года формирование реестра завершено", - отметил Лаппо.

В итоге депутаты предложили признать областной закон о поддержке пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков утратившим силу в связи с отсутствием пострадавших. Окончательное решение будет принято на заседании ЗакСО.

О том, что в УрФО к концу 2023 года не должно остаться ни одного обманутого дольщика, ранее заявлял бывший уральский полпред Владимир Якушев.