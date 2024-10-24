Замначальника метро Москвы арестовали за взятку в виде автомобиля

Замначальника московского метро, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов арестован по делу во взяточничестве в особо крупном размере. По решению Басманного суда Москвы, в СИЗО обвиняемый пробудет до 22 декабря включительно.

Как сообщает РИА Новости, Дощатову грозит штраф в 80-100 раз, превышающий размер взятки или срок от 8 до 15 лет со штрафом в 70 раз выше размера взятки и лишение права занимать определенные должности.

По данным СМИ, Дощатов заключил некий контракт на 3 млрд рублей, 2 млрд из которых была похищена. Чтобы избежать проблем из-за невыполнения договора, Дощатову предложили взятку в виде иномарки Toyota RAV4.