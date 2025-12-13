Ушло в прокуратуру дело первого замглавы Мосметро

Направлено в прокуратуру дело первого замглавы метрополитена Москвы Дмитрия Дошатова.

"Уголовное дело Дмитрия Дощатова направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал РИА Новости адвокат Дощатова Александр Гофштейн.

Дощатова задержали в октябре 2024 г. по подозрению в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 (4,8 млн руб. в денежном эквиваленте). За это он должен был заключить контракт с компанией "Технопромимпорт" за 3 млрд руб. на работы в метрополитене, считает следствие. Подрядчик выполнил работы на треть этой суммы, а остальное похитил.