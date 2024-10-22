В кафе Богдановича произошла массовая драка

В Богдановиче в кафе "Апшерон" на улице Гагарина, 7 произошла массовая драка, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября. Сообщается о смерти одного из участников конфликта.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Участникам драки грозит до 15 лет лишения свободы.

"В ходе расследования выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, выясняются все обстоятельства инцидента. Проводятся допросы, назначена экспертиза, выполняются иные следственные действия. По итогам расследования действиям всех участников конфликта будет дана объективная правовая оценка", - сообщил он.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил подробностей относительно конфликта. Он сообщил, что он произошел, когда компания местных жителей отмечала юбилей своего родственника. Все участники событий уже установлены.

"Драка вспыхнула не в самом увеселительном заведении, а в его фойе. К большому сожалению, мирно урегулировать ситуацию собравшимся не удалось. Сейчас оперуполномоченные покадрово изучают съёмки с камер видеонаблюдения, чтобы определить роль каждого и принять комплекс необходимых мер реагирования, предусмотренных действующим законодательством нашей страны. Представители МВД совместно со следственными органами примут все меры, чтобы преступление не осталось безнаказанным", - отметил полковник Горелых.