Бастрыкину доложат о смертельной массовой драке в кафе Богдановича

Глава Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании гибели мужчины в массовой драке на Среднем Урале.

Ранее стало известно о разборках в одном из кафе Богдановича. В результате там вспыхнула массовая драка с участием нескольких человек. Один из участников конфликта погиб. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования данного дела. Также главе федерального ведомства доложат об уже установленных обстоятельствах инцидента.

Сообщалось, что драка произошла в кафе "Апшерон" в ночь на 20 октября. Ее участникам грозит до 15 лет лишения свободы.