Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаев ушел на спецоперацию

Получивший срок экс-заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился в зону специальной военной операции.

"Апелляционным определением Белгородского областного суда от 16 октября на основании ходатайства командира войсковой части производство по уголовному делу в отношении Полежаева приостановлено. Он освобожден из-под стражи на период исполнения контракта с министерством обороны Российской Федерации о военной службе в условиях СВО", - приводит РИА Новости фрагмент сообщения управления ФСБ по Белгородской области.

В начале июля 2023 г. об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022-23 гг. Полежаев получил от директора одной из строительных компаний два иностранных автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 17 млн руб. За это Полежаев должен был оказать содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ. В начале августа 2024 г. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии.