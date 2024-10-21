Губернатору Моору отправили около тысячи вопросов к прямой линии

Порядка 1 600 комментариев оставили пользователи соцсетей к анонсам прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона ответит на вопросы жителей 22 октября. Начало трансляции в 17.00. Трансляция прямой линии будет вестись в официальных аккаунтах Александра Моора, а также на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время".

К постам Александра Моора о прямой линии пользователи ВКонтакте и в Одноклассниках оставили 1 594 комментария, из них 813 - это вопросы к губернатору, 133 вопроса поступило от жителей, позвонивших по короткому номеру 122. Итого с 10 по 21 октября Александру Моору поступило 946 вопросов.

Напомним, что пошлая прямая линия с губернатором Александром Моором состоялась 29 ноября 2023 года. На прямую линию поступило более 1500 вопросов. Она стала рекордной по продолжительности и заняла почти два часа. Обсудили многое - ЖКХ, дороги, социальную сферу, медицину, спорт. Губернатор рассказал тюменцам, что было сделано по итогам прошлых прямых линий: в Ялуторовске был запущен путепровод, на объездной сдан надземный пешеходный переход в районе ЖК "Колумб", построены детские сады, школы, поликлиники и ФАПы.

Моор поручил своим заместителям подготовить ответы на те вопросы, которые не успели обсудить во время прямого эфира. В этом году будет также: если вопрос не прозвучит во время прямой линии, обратившийся получит ответ после эфира.