Трамп собирается стать президентом США в любом случае

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даже в случае поражения на выборах может стать главой государства, если оспорит результаты голосования

По данным "Российской газеты", издание Politico пишет, что кандидат от республиканцев хочет стать президентом, чтобы избежать уголовных разбирательств. В случае поражения команда Трампа будет обвинять соперников в мошенничестве на выборах и аннулирует результаты.

Перед публикацией статьи журналисты Politico побеседовали с десятками источников, среди которых конгрессмены, чиновники, сотрудники избирательных комиссий и эксперты по конституционному праву.

Выборы в США назначены на 5 ноября.