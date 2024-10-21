Перелом? Трамп обходит Харрис накануне выборов

Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, похоже, смог переломить негативную для себя тенденцию, сложившуюся после выдвижения Камалы Харрис, и обходит если не в целом по сране, то в ключевых штатах, которые и определят исход выборов. Хотя преимущество Трампа не превышает статистической погрешности, еще недавно Харрис обгоняла его на 3-4%, то есть произошло еще большее изменение в его пользу. Об этом свидетельствуют данные почти всех опросов.

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Рейтинги Харрис начали снижаться еще в сентябре, когда закончился ее "медовый месяц" как кандидата. А с начала октября начали расти рейтинги Трампа. Вероятно, колеблющиеся избиратели все больше стали определяться в пользу республиканца.

По суммарным данным RealClearPolitics, Харрис еще впереди с преимуществом в 1%, что крайне мало, потому что в 2020 году Джо Байден опережал Трампа на 9%, а выиграл с огромным трудом, да и то только в последний момент, когда результаты в ключевых штатах довольно неожиданно изменились в его пользу. А в в 2016 году Хиллари Клинтон опережала Трампа на 6% - и проиграла. Причина - в американской системе выборщиков, когда "победитель получает все". Можно с минимальным перевесом выиграть штат и получить все голоса выборщиков. Общее количество голосов по стране не имеет значения.

Сейчас во всех семи ключевых штатах (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада) Трамп имеет небольшое преимущество. Среди них огромное значение имеет Пенсильвания, без которой, по всем прогнозам, выиграть выборы будет крайне сложно. Как пишет Newsweek, количество зарегистрированных демократов там за последние два года сократилось на 10%, что может говорить о разочаровании в партии и апатии среди ее сторонников. Только в прошлом году более 36 тыс. зарегистрированных демократов перешли в Республиканскую партию. В этом году их уже более 60 тыс. Для штата, где перевес может измеряться в несколько тысяч голосов, это очень существенно.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что "ураган "Милтон" сделал свое дело". Он показал американцам, что для действующей администрации в Белом доме они в меньшем приоритете, чем помощь киевскому режиму. А некоторые телеграм-каналы пишут, что элиты в странах мира готовятся к возвращению Дональда Трампа.

Характерно, что с недавнего времени букмекеры в США стали оценивать победу Трампа как гораздо более вероятную - примерно 55 на 45.