Товарные знаки с указанием национальностей могут запретить регистрировать в России

Слоган "Я русский" и другие товарные знаки с указанием национальностей могут запретить регистрировать в России. С таким предложением выступили общественники из движения "Зов народа". Они направили обращение в Госдуму, сообщает телеграм-канал SHOT.

По их мнению, использование названий национальностей на различных товарах, особенно на спиртных напитках или эротических игрушках, "наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".

В случае принятия законопроекта, в России введут ответственность за производство и продажу подобных товаров.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский". Под ним планируется выпускать водку, дезодоранты, гели для массажа и другое.

Певец рассказал, что он сделал это для защиты своей репутации, так как многие предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" без разрешения и часто выпускают "низкокачественный ширпотреб" с изображением певца.

Артист выпустил песню "Я русский" летом 2022 года. Он сразу стал самым популярным артистом по запросам в Сети. Клип посмотрели миллионы пользователей.