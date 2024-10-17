Shaman: Не собираюсь спаивать Собчак и Милонова

Недавно ставший холостяком певец Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал появившуюся информацию о регистрации товарного знака "Я русский" (так называется одна из главных его песен). Артист объяснил этот свой поступок тем, что хочет защитить свою репутацию, при этом спаивать раскритиковавших его Ксению Собчак или Виталия Милонова он не хочет.

Дронов сообщил, что к нему постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием "Я русский". При этом есть и те, кто делает это без всякого разрешения. Для того, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использовать название песни на товарах, необходимо зарегистрировать товарный знак. На маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с изображением Дронова, сетует артист.

По его мнению, люди думают, что раз там написано Shaman или размещено его фото, то певец имеет к этим вещам отношение и они будут качественными, хотя на самом деле там торгуют контрафактом. Как автор и исполнитель этой песни, Дронов просто хочет иметь возможность защитить свои права. При этом он особо отметил, что никакой водкой "Я русский" спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова он не собирается. По мнению Дронова, они и сами с этим хорошо справляются, учитывая "раздутый на пустом месте скандал", пишет певец в своем telegram-канале.

Заявка на товарный знак подана 12 октября, и только на 33 класс по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который позволяет производить вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь.