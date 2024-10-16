Shaman после развода решил запатентовать товарный знак алкоголя "Я русский"

Недавно ставший холостяком певец Shaman (Ярослав Дронов) решил запатентовать товарный знак "Я русский" (так называется одна из главных его песен). Класс регистрации позволяет выпускать вино и крепкий алкоголь.

Подана соответствующая заявка. Данные об этом содержатся в базе Роспатента. Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский в разговоре с "РБК Вино" сообщил, что речь идет о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни Дронова "Я русский" в качестве бренда. Такие попытки уже были.

Заявка на товарный знак подана 12 октября, и только на 33 класс по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который позволяет производить вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь.