Уралец заключил контракт с Минобороны, чтобы выплатить долги по алиментам

На Среднем Урале мужчина выплатил задолженность по алиментам в несколько сотен тысяч рублей. Для этого ему пришлось участвовать в специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении жителя Лесного были возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Деньги уралец не переводил, в результате накопилась задолженность – более 400 тысяч рублей.

Суд назначил должнику административное наказание в виде обязательных работ, и мужчина их даже отработал. Однако задолженность по алиментам так и не оплатил. Тогда против него возбудили уже уголовное дело. После этого свердловчанин заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО.

После получения разовой выплаты за службу по контракту отец полностью погасил все долги по алиментам. Его дело было прекращено.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В прошлом году житель Нижнего Тагила отправился в зону СВО, чтобы заплатить алименты своему 12-летнему сыну. До этого должник находился в местах не столь отдаленных.

Всего, по данным на май 2024 года, свердловчане задолжали своим детям алименты на 3,5 млрд рублей.