Опрос: 89% жителей Екатеринбурга против налога на бездетность

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга выступают против введения налога на бездетность. Опрос на эту тему в октябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

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Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 89% опрошенных жителей уральской столицы не поддерживают введение налога: 61% из них однозначно против, а 28% – скорее против. При этом женщины чаще мужчин выражают несогласие (92% против 86%).

Екатеринбуржцы в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (73% против 60% среди респондентов в возрасте от 45 лет). Также интересно, что большинство бездетных горожан не поддержали введение налога (94% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 99% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).

Напомним, что на днях в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей – именно столько предлагает платить директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. По его мнению, платить должны даже те, кто не может иметь детей по медицинским причинам. После этого инициатору идеи стали поступать угрозы, а сам Зубец удивился реакции россиян на свое предложение.