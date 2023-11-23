23 Ноября 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец отправился в зону СВО, чтобы расплатиться с долгами по алиментам

На Среднем Урале мужчина отправился в зону СВО, чтобы заплатить алименты своему несовершеннолетнему сыну. До этого должник находился в местах не столь отдаленных.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, житель Нижнего Тагила не платил алименты на содержание 12-летнего сына. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. Было установлено, что мальчик находится в воспитательном учреждении как ребенок, оказавшийся в социально-опасном положении.

В дальнейшем выяснилось, что в августе 2022 года его отца привлекли к уголовной ответственности и тот находился в местах лишения свободы. Его задолженность по алиментам составила около 300 тысяч рублей. Приставы установили, что уралец изъявил желание участвовать в специальной военной операции и уже убыл в воинскую часть.

Сотрудники ФССП обратили взыскание на зарплату алиментщика по месту его службы. Деньги, заработанные им на СВО, перечисляются в социальное учреждение на содержание ребенка.

Теги: алименты, приставы, долги, СВО


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