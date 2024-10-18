Песков: Россия обеспокоена последствиями убийства лидера ХАМАС

Россия обеспокоена последствиями для мирного населения после ликвидации Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности", - приводит слова Пескова ТАСС.

Комментируя тот факт, что убийство лидера ХАМАС буквально транслировалось онлайн, представитель Кремля отметил: "СМИ в прямом эфире каждый день это показывают. Это уровень развития технологий".

17 октября в МИД Израиля официально подтвердили ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара. Об этом местным СМИ рассказал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он добавил, что теперь у армии есть возможность незамедлительно приступить к освобождению заложников в секторе Газа.

Синвара возглавил ХАМАС после смерти прежнего главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании. Он был убит 31 июля в Тегеране в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана.