17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минобороны Израиля намекнул в соцсетях на ликвидацию лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант выложил в своих соцсетях пост, намекающий на ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Напомним, по данным израильских СМИ, которые ссылаются на информированные источники, военные Израиля еще в среду видели, как бойцы ХАМАС вошли в здание в секторе Газа, после чего по нему был нанесен удар и оно обрушилось. При осмотре погибших солдатами ЦАХАЛ, одного из них опознали как Синвара. СМИ также указывают на то, что медицинские проверки, в том числе и ДНК-тест, подтвердили личность погибшего.

При этом официально информацию о смерти главы политбюро ХАМАС Яхью Синвара в армии Израиля пока не подтвердили.

На фоне этих новостей в социальных сетях министра оброны Израиля появилась цитата из третьей книги священного писания Левит.

"И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Мы доберемся до всех террористов и уничтожим их", - говорится в сообщении.

Немного проясняет запись прикрепленная Галантом инфографика с фото командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа и лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы. Ранее они были ликвидированы израильской армией. Между перечеркнутыми фото нарисован пустой прямоугольник, намекающий на ликвидацию еще одной важной фигуры в ХАМАС.

Теги: Израиль, ХАМАС, Синвар, Галант


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