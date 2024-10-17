СМИ сообщают о ликвидации лидера ХАМАС

Израильские СМИ сообщают о ликвидации главы политбюро ХАМАС Яхью Синвара. По данным Channel 12, которые ссылаются на высокопоставленный израильский источник, удар по зданию в секторе Газа был произведен в среду.

"Лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован", - говорится в сообщении издания, которое цитирует "Интерфакс".

Там добавили, что израильские военные якобы видели, как бойцы ХАМАС вошли в здание, после чего по нему был нанесен удар и оно обрушилось. При осмотре погибших солдатами ЦАХАЛ, один из них был похож на Синвара.

Отметим, что официально информацию о смерти главы политбюро ХАМАС Яхью Синвара в армии Израиля пока не подтвердили.