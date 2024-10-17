МИД: Израильские военные ликвидировали лидера ХАМАС Синвара

В МИД Израиля официально подтвердили ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Яхью Синвара. Об этом местным СМИ рассказал глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Синвар, ответственный за убийства и зверства, имевшие место 7 октября (2023 года - прим.ред.), был ликвидирован сегодня израильскими военными. Это великое военное и моральное достижение для Израиля и всего свободного мира, противостоящего злу оси экстремистского ислама, возглавляемой Ираном", - цитирует Каца издание The Jerusalem Post.

Он добавил, что теперь у армии есть возможность незамедлительно приступить к освобождению заложников в секторе Газа. Более того, в секторе Газа ожидается новое время без иранского контроля и ХАМАС.