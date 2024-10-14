В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда у частных перевозчиков появятся таблички со скидкой на проезд

Не все частные перевозчики Екатеринбурга захотели участвовать в новой системе оплаты проезда в общественном транспорте. В администрации города говорят, что ситуация под контролем.

Напомним, с 10 октября для уральцев доступен новый вид безналичной оплаты проезда - по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). При его использовании пассажир сможет сэкономить на одной поездке 13 рублей. Скидка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Суть в том, что в общественном транспорте размещаются специальные таблички с логотипом СБП. Они будут располагаться на стеклах, за водителем и в других местах. Сообщалось, что такой способ оплаты заработает в четырех свердловских городах: Екатеринбурге, Талице, Ирбите, Ивделе, и будет доступен как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков.

Однако не все частники Екатеринбурга захотели участвовать в новации. Горожане обратили внимание, что таблички появились в муниципальном транспорте, а на частных маршрутах их нет. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на сегодня четыре перевозчика - "Пегас", "Автоном", "УралТрейд" и "Автогамма" - не присоединились к данной акции.

"Но с ними проводится работа. С первыми тремя были переговоры сегодня, они сделают наклейки и развесят. До конца недели этот вопрос решится. С "Автогамма" будет проведена встреча на днях", - отметили в мэрии.

Новый способ оплаты проезда доступен в автобусах, троллейбусах и трамваях. В метро Екатеринбурга его применять не будут - для этого нет технической возможности.