В новой системе оплаты проезда в транспорте Екатеринбурга случился сбой

21 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В новой системе оплаты проезда в транспорте Екатеринбурга случился сбой

В понедельник утром жители Екатеринбурга заметили, что в новой системе оплаты проезда в общественном транспорте случился сбой. В администрации города рассказали, что делать в таком случае.

Как сообщили Накануне.RU читатели, сегодня, 21 октября, в некоторых автобусах при оплате проезда по QR-коду выдается ошибка. В отдельных случаях появляется сообщение, что сервис временно недоступен. При этом еще в воскресенье, по данным пассажиров, оплата проезда по новой системе проходила без сбоев.

Накануне.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе мэрии сообщили, что технические ошибки при оплате проезда через смартфон носят локальный характер.

"Чтобы выяснить причины, необходимо обратиться в компанию "И-сеть". Специалисты компании попросят предоставить билет, подтверждающий оплату проезда. На основе данных (маршрут, время и бортовой номер) будет проводиться проверка", - рассказали в городской администрации.

Напомним, что с 10 октября для уральцев доступен новый вид безналичной оплаты проезда – по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). При его использовании пассажир сможет сэкономить на одной поездке 13 рублей. Скидка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Новая система оплаты проезда в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Суть в том, что в общественном транспорте размещаются специальные таблички с логотипом СБП. Они будут располагаться на стеклах, за водителем и в других местах. Сообщалось, что такой способ оплаты заработает в четырех свердловских городах: Екатеринбурге, Талице, Ирбите, Ивделе, и будет доступен как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков.

При этом оказалось, что не все частные перевозчики Екатеринбурга захотели участвовать в новой системе оплаты проезда. Однако в администрации города говорят, что ситуация под контролем.

Теги: проезд, оплата, система, сбой, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2024 15:18 Мск В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда у частных перевозчиков появятся таблички со скидкой на проезд
Ранее 30.09.2024 08:55 Мск В Свердловской области оплачивать проезд можно будет новым способом и со скидкой
Ранее 30.09.2024 07:15 Мск В Екатеринбурге вводят новую систему оплаты проезда в общественном транспорте

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети