В новой системе оплаты проезда в транспорте Екатеринбурга случился сбой

В понедельник утром жители Екатеринбурга заметили, что в новой системе оплаты проезда в общественном транспорте случился сбой. В администрации города рассказали, что делать в таком случае.

Как сообщили Накануне.RU читатели, сегодня, 21 октября, в некоторых автобусах при оплате проезда по QR-коду выдается ошибка. В отдельных случаях появляется сообщение, что сервис временно недоступен. При этом еще в воскресенье, по данным пассажиров, оплата проезда по новой системе проходила без сбоев.

Накануне.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга. В пресс-службе мэрии сообщили, что технические ошибки при оплате проезда через смартфон носят локальный характер.

"Чтобы выяснить причины, необходимо обратиться в компанию "И-сеть". Специалисты компании попросят предоставить билет, подтверждающий оплату проезда. На основе данных (маршрут, время и бортовой номер) будет проводиться проверка", - рассказали в городской администрации.

Напомним, что с 10 октября для уральцев доступен новый вид безналичной оплаты проезда – по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП). При его использовании пассажир сможет сэкономить на одной поездке 13 рублей. Скидка будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Суть в том, что в общественном транспорте размещаются специальные таблички с логотипом СБП. Они будут располагаться на стеклах, за водителем и в других местах. Сообщалось, что такой способ оплаты заработает в четырех свердловских городах: Екатеринбурге, Талице, Ирбите, Ивделе, и будет доступен как в муниципальном транспорте, так и у частных перевозчиков.

При этом оказалось, что не все частные перевозчики Екатеринбурга захотели участвовать в новой системе оплаты проезда. Однако в администрации города говорят, что ситуация под контролем.