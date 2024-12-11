В транспорте Екатеринбурга может сохраниться оплата проезда по QR-кодам

Оплата проезда через QR-код в общественном транспорте Екатеринбурга может быть сохранена и в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

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"Мэрия Екатеринбурга обратилась к оператору Национальной системы платежных карт (НСПК) с просьбой продолжить акцию. Она началась 10 октября и по плану должна закончиться 31 декабря", - утверждает канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации уральской столицы.

Напомним, что при оплате проезда через QR-код билет стоит не 33 рубля, а 20 рублей. Для этого в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов размещены таблички с QR-кодами и NFC-метками.

Недавно екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие QR-кодов для оплаты на автобусном маршруте 74, который обслуживает компания ООО "ФОРТ-ТРАНС". После этого перевозчика вызвали "на ковер" в мэрию.