Расследование взрыва на АЗС в Чечне взял под контроль центральный аппарат СК

Уголовное дело из-за взрыва на автозаправочной станции в Чечне поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Cледственного управления по Чеченской Республике Марату Пекову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Дело расследуется по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в столице Чечни, Грозном, на заправке взорвалась цистерна с газом. Взрыв произошел на проспекте Мохаммеда Али с газом. Начался пожар. Погибли четверо, в том числе двое детей.