На заправке в Грозном взорвалась цистерна с газом, погибли четверо

В столице Чечни, Грозном, на заправке взорвалась цистерна с газом.

Взрыв произошел на проспекте Мохаммеда Али с газом. Начался пожар. Погибли четверо, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 900 "квадратов". Огонь потушен, сообщает МЧС России. СКР уточняет, что возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи со случившимся и уточнил, что республика готова "оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу". В республике недавно случилась схожая трагедия: взрыв на АЗС произошел 27 сентября. В результате погибли 13 человек и 11 пострадали. Причину происшествия ещё до конца не установили, но, по словам главы Дагестана, "уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось". В частности, рассматривают версию, связанную с халатным отношением к обслуживанию газопровода. 28 сентября задержали владельца АЗС Марата Джанхуватова.