В Чечне арестовали владельца заправки после пожара

В Чечне арестовали владельца АЗС, на которой 12 октября в результате пожара погибли четыре человека.

Как сообщила в Telegram пресс-служба управления Следственного комитета по Чечне, его подозревают по делу о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух и более людей по неосторожности. Имя арестованного не указывается.

По данным следствия, фигурант владеет газозаправочной станцией "Liontek" в Грозном. Отмечается, что возгорание произошло на станции в результате нарушения ее владельцем требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.

Напомним, в столице Чечни, Грозном, на заправке взорвалась цистерна с газом. Взрыв произошел на проспекте Мохаммеда Али. Начался пожар. Погибли четверо, в том числе двое детей.