В Чечне арестовали водителя, подозреваемого во взрыве на атвозаправке

В Чечне арестовали водителя автоцистерны с сжиженным газом. Его подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель четырех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следствия, 12 октября на автозаправке "LIONTEK" в Байсангуровском районе города Грозного произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения водителем требований безопасности при работе на территории АГЗС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.