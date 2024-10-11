По улицам городов Флориды после урагана и наводнения плавают аллигаторы

По улицам городов штата США Флориды после урагана "Милтон" плавают аллигаторы. Один из них забрался в дом семейной пары. Как пишет SHOT, парень с девушкой решили проверить свой дом после наводнения в городе Форт Майерс. Большой аллигатор лежал у них в гостиной. Жителям пришлось вызывать спасателей.

Ранее сообщалось что еще один крокодил чуть не отгрыз покрышку у автомобиля на затопленной трассе. Владелец автомобиля опубликовал видео, его снимали сидящие в машине возле дома американцы. Когда один из них открыл дверь внедорожника, из воды под его ногами высунулся аллигатор. Он попытался укусить дверь, а затем вцепился в колесо.

Перед началом урагана Комиссия по охране дикой природы Флориды предупреждала жителей о том, что во время наводнения в воде могут появиться опасные рептилии. Из-за этого гражданам рекомендовали избегать нахождение в воде. Без привычной среды обитания аллигаторы и ядовитые змеи могут вести себя агрессивно. Всего во Флориде обитает более одного миллиона аллигаторов.

Ураган "Милтон" обрушился на США 10 октября. Стихия подошла к штату Флорида как ураган 3-й категории. Скорость порывов ветра достигала 195 км/ч. Стихию уже назвали "ураганом века".

По данным властей США, потери от стихийных бедствий после ударов "Милтона" и "Хелен" по Флориде превысят 100 млрд долларов.