Количество погибших при урагане "Милтон" в США увеличилось до девяти

Количество погибших при урагане "Милтон" во Флориде увеличилось до девяти человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере девять человек погибли из-за урагана "Милтон", - говорится в сообщении.

"Милтон" накануне назвали крупнейшим в истории. По словам климатологов, скорость ветра должна побить все рекорды. Согласно прогнозам, после этого урагана изменится вся береговая линия штата Флорида, четырехметровые волны вызовут наводнения, будут разрушены здания. Президент США Джо Байден заявил, что штату Флорида грозят сильнейшие разрушения за последнее столетие.

При этом, когда ураган "Милтон" достиг побережья, стал слабее урагана "Хелен", который бушевал в США 2 недели назад.

Из штата Флорида ранее эвакуировались более пяти миллионов человек. СМИ отмечают, что некоторые жители все равно остались в своих домах, несмотря на предупреждение о смертельной опасности.