МВД: футболиста Алиева объявили в розыск из-за призывов убивать россиян

Российская полиция объявила в розыск экс-футболиста Александра Алиева, который призывал убивать мирных жителей в Курской области.

Как сообщает РБК, бывший футболист появился в базе розыска МВД России.

В конце августа против Александра Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Это случилось после того, как Алиев выложил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором призвал убивать мирное население в Курской области. Он сказал украинским военным убивать "эту нечисть".

Теперь Алиеву грозит семь лет лишения свободы.

Футболист родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России. В РФ он играл в "Локомотиве" и стал лучшим игроком чемпионата России по системе "гол+пас". Также он был в составе махачкалинской команды "Анжи". В составе киевского "Динамо" Алиев стал двукратным чемпионом Украины. Всего полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов.