15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Звезду мадридского "Реала" Киллиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Звезду мадридского "Реала" Киллиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Заявление на него написала девушка, которая была в ночном клубе в Стокгольме, сообщает MASH.

С её слов футболист был в клубе вместе с друзьями в тот день, когда сборная Франции играла с Израилем в Лиге наций. СМИ сообщают, что никакой связи истории с Мбаппе нет, но он находится в кругу большого числа подозреваемых. С места происшествия изъяли элементы одежды в качестве улик.

Мбаппе и его адвокаты назвали информацию фейковой.

В прошлом году футболиста испанской "Барселоны" Дани Алвеса также обвиняли в изнасиловании и арестовали. Спортсмен отдыхал в ночном клубе, прикоснулся к девушке, она восприняла это как домогательство.

Теги: Реал, Мбаппе. футбол, изнасилование


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