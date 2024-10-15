Звезду мадридского "Реала" Киллиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Звезду мадридского "Реала" Киллиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Заявление на него написала девушка, которая была в ночном клубе в Стокгольме, сообщает MASH.

С её слов футболист был в клубе вместе с друзьями в тот день, когда сборная Франции играла с Израилем в Лиге наций. СМИ сообщают, что никакой связи истории с Мбаппе нет, но он находится в кругу большого числа подозреваемых. С места происшествия изъяли элементы одежды в качестве улик.

Мбаппе и его адвокаты назвали информацию фейковой.

В прошлом году футболиста испанской "Барселоны" Дани Алвеса также обвиняли в изнасиловании и арестовали. Спортсмен отдыхал в ночном клубе, прикоснулся к девушке, она восприняла это как домогательство.