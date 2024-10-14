14 Октября 2024
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Фото: Michael Sohn/AP

Неудачный гол: блогера Михаила Литвина отправили под арест на 13 суток

Блогера Михаила Литвина отправили под арест на 13 суток из-за драки с болельщиком в матче Медиалиги, сообщает SHOT. Сегодня его признали виновным в мелком хулиганстве.

Инцидент произошел 12 октября во время игры с ростовским СКА рэпера Басты. Владелец команды Медиалиги Lit Energy Михаил Литвин во время матча подбежал к трибуне соперника и ударил фаната. После этого началась драка между фанатами и представителями команд.

Литвин ударил болельщика из-за оскорбительной кричалки в свой адрес. Из-за нападения на фаната и спровоцированной драки Литвин был удален, после чего игра продолжилась.

Литвин является стримером и блогером-миллионником. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек.

Тем временем, общественники движения "Ветераны России" направили заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

"В целом нужно привлекать таких лиц к административной ответственности. По хулиганским действиям их стоит отправлять в зону СВО, чтобы они понимали, что такое настоящая ответственность", - сказал председатель движения и доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Футбольная Медиалига отстранила Литвина на полгода.

Теги: Литвин, арест, Баста, футбол, Медиалига


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