24 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

МОТ: Искусственный интеллект может увеличить, а не уменьшить занятость

Генеративный искусственный интеллект (ИИ), скорее всего, увеличит, а не сократит рабочие места. Об этом говорится в исследовании специализированного учреждения ООН - Международной организации труда.
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Предполагается, что большинство рабочих мест и отраслей лишь частично подвержены автоматизации и, скорее всего, будут дополнены, а не заменены ИИ. То есть произойдет в большей степени изменение рабочих мест, а не их исчезновение.

Наиболее подвержена риску замены ИИ канцелярская работа. Примерно четверть канцелярских задач с высокой вероятностью будут заменены ИИ, а половина - со средней. В других профессиональных группах, включая менеджеров, технических специалистов, было обнаружено, что лишь небольшая доля задач может быть заменена ИИ.

В странах с высоким уровнем дохода потенциально подвержены замене ИИ 5,5% работников, в то время как в странах с низким - лишь около 0,4%.

Также получен вывод, что автоматизация ИИ может в два раза сильнее ударить по женской занятости, чем по мужской. Это связано с чрезмерной представленностью женщин на канцелярской работе, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты внедрения ИИ не предопределены заранее. Это зависит от людей и их целеполагания.

Теги: искусственный интеллект, занятость, рабочие места


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