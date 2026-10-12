Свердловский облсуд вернул под домашний арест бывшего топ-менеджера "Корпорации СТС"

Бывший топ-менеджер "Корпорации СТС" Татьяна Черных вновь отправится под домашний арест. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Черных обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, вместе с соучастниками она похитила субсидии областного правительства на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело Татьяны Черных находится в производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Этим же судом ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Постановление было обжаловано. В итоге Свердловский областной суд решение отменил и вернул Черных под домашний арест. Под ним она будет находиться до 24 марта 2027 года. К рассмотрению дела по существу Верх-Исетский суд приступит на этой неделе, 14 октября.

Как сообщало Накануне.RU, ранее был отменен домашний арест другого фигуранта громкого дела – бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова.