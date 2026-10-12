В России создан сервис для обучения нейросетей военного назначения

В России создан сервис, предоставляющий доступ разработчикам беспилотных систем к данным объективного контроля боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения.

Он обеспечивает доступ разработчикам беспилотных систем в специализированное хранилище, предоставляющее подготовленные видеоматериалы результатов применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.

"К сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы", – отметил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Щербинин, под руководством которого идёт реализация проекта.

Также разработан единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта. Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных. Результаты работы разработчиков загружают обратно в сервис.

Там информацию проверяют на полноту и соответствие формату классификатора. Это позволяет использовать массив данных для создания и обучения армейских нейросетей. Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных Сил Российской Федерации к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта, сообщает Минобороны России.