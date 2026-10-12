В Мурманской области могут запретить торговлю электронными сигаретами

Власти Мурманской области собрались узаконили запрет продажи в регионе электронных сигарет. Новое правило может заработать с 1 марта 2027 г.

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По мнению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в первую очередь, это решение нужно для того, чтобы защитить от этой отравы детей. За приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжёлые металлы. Зависимость формируется быстро.

"Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок рос здоровым, и наша задача — сделать эту продукцию для детей недоступной. Федеральный закон дал регионам право запретить продажу электронных сигарет с 1 марта 2027 г. Мы подготовили законопроект, который затем рассмотрит и, уверен, поддержит областная дума", - написал политик в своём telegram-канале.